BASKET Miwa ko sul campo della Scandone | ai sanniti non basta un ottimo primo tempo

La squadra di basket di Benevento ha perso la partita contro la Scandone Avellino. Nella prima metà dell'incontro, i sanniti hanno mostrato un buon livello di gioco, ma non sono riusciti a mantenere questa prestazione nella seconda parte. La partita si è conclusa con la sconfitta di Benevento, che non è riuscita a ribaltare il risultato.

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva una sconfitta per la Miwa Energia Cestistica Benevento sul campo della Scandone Avellino. Ai Boars non è bastato un ottimo primo tempo per intensità e atteggiamento contro una delle corazzate del girone, le cui qualità balistiche sono emerse tutte nel corso della gara. Inizio di gara a bassi ritmi, in cui le due squadre si concedono una fase di studio. A prendere fiducia per prima è la Scandone, che tocca il +7 a 4? con Donda e Gay, costringendo coach Parrillo a fermare il gioco. La Miwa esce bene dal timeout con una tripla di Murolo, ma dall’altro lato i locali mantengono ottime percentuali al tiro con Gay e Scanzi, allungando fino al 23-10 che chiude il primo quarto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - BASKET/ Miwa ko sul campo della Scandone: ai sanniti non basta un ottimo primo tempo Articoli correlati Basket, per la Dole Rimini un disco rosso che fa male: ko sul campo del fanalino di coda RosetoLa squadra di coach Dell’Agnello va in trasferta in un clima di piena emergenza: senza americani, con Ogden fuori per il resto della stagione e con... Basket serie c. Una grande terza frazione non basta alla Virtus Certaldo sul campo del Dragons Pratodragons prato 80 virtus certaldo 61 DRAGONS ESTRA LO CONTE: Manfredini 12, Marini 16, Catalano 18, Balducci 5, Staino 6, Marchesini, Paloscia 5,... Contenuti e approfondimenti su BASKET Miwa ko sul campo della Scandone... Discussioni sull' argomento Basket, non basta un buon primo tempo: Miwa Benevento ko nel derby contro la Scandone Avellino; Al PalaDozza l’Unicusano Avellino Basket va ko: vittoria per la capolista Fortitudo; Report campionati giovanili Due trasferte e due vittorie per le giovanili Miwa; La Scandone Avellino supera la Miwa Cestistica Benevento per 84-58. S.S.Felice Scandone Avellino 1948 travolge la Miwa Benevento 84 a 58 Ottava vittoria di fila per I lupi di Dell'Imperio - facebook.com facebook