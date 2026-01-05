Basket serie c Una grande terza frazione non basta alla Virtus Certaldo sul campo del Dragons Prato

Nel match di Serie C di basket, la Virtus Certaldo ha disputato una buona terza frazione, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso della partita contro i Dragons Prato, che si sono imposti con il punteggio di 80-61. La squadra di Certaldo ha mostrato determinazione, tuttavia la costanza e l’efficacia degli avversari hanno fatto la differenza.

dragons prato 80 virtus certaldo 61 DRAGONS ESTRA LO CONTE: Manfredini 12, Marini 16, Catalano 18, Balducci 5, Staino 6, Marchesini, Paloscia 5, Smecca 5, Ndoye, Molinaro, Pacini 9, Burgnich 4. All.: Banchelli. VIRTUS CERTALDO: Rosi 4, Mencherini 9, Ceccarelli 8, Ricci 15, Rettori 9, Ceccatelli 5, Viviani, Gualtieri 8, Guainai, Maltomini 3, Fedeli. All.: Crocetti. Arbitri: Carboni di Scandicci e Tabarin di Pistoia. Parziali: 25-14;45-29; 58-48. PRATO – Il nuovo anno della Virtus Certaldo parte con una netta sconfitta sul campo del Dragons Prato. Dopo il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della tragedia di capodanno a Crans Montana in Svizzera, i padroni di casa scappano subito sul 13-4, ma i valdelsani hanno una buona reazione ed accorcia a metà primo quarto.

