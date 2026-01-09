Basket torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa a Livorno in serie C
La Pallacanestro Femminile Pisa torna a ottenere una vittoria importante in serie C, a Livorno. Dopo un dicembre difficile, le ragazze riprendono fiducia e migliorano la posizione in classifica. L’incontro rappresenta un passo avanti nella stagione, confermando l’impegno e la crescita del team. Un risultato che apre nuove possibilità per le prossime partite e per il proseguimento del campionato.
Pisa, 9 gennaio 2026 – Inizio d’anno con il sorriso per la Pallacanestro Femminile Pisa, che torna a muovere la classifica, dopo un dicembre avaro di punti. Nel recupero della settima giornata d’andata del campionato di serie C, la squadra di De Filippis ha infatti superato, in volata a Livorno, la penultima della classe, Polisportiva Chimenti, al termine di una gara combattuta fino al termine, nonostante il divario in classifica tra le due squadre. In un match con poco ritmo, come spesso accade dopo una lunga sosta natalizia, la squadra di casa ha avuto il merito restare agganciata al punteggio, trovando nella difesa a zona e nei tiri da fuori le armi migliori, che le avevano permesso di sconfiggere Grosseto, nell’unica partita vinta fino ad oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa riceve in serie C la Polisportiva Chimenti Livorno
Leggi anche: Basket, in volata la Pallacanestro Femminile Pisa sbanca Castelfiorentino, in serie C
Trapani Shark, è Frode Sportiva. Cosa è successo e cosa può succedere; Marcelo Nicola torna al Treviso Basket: le prime parole del nuovo allenatore della Nutribullet VIDEO; Trapani, eclissi totale: il grande flop di Antonini travolge basket e calcio; Trapani finisce in campo senza giocatori: partita conclusa dopo 7 minuti.
Basket, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, a Livorno, in serie C - Risalite in classifica, Benedettini e compagne sono ora attese sul campo della seconda, Virtus Siena, che ha quattro punti in più ... sport.quotidiano.net
Basket, Trieste ko con lo Szolnoki in Champions League: si va alla bella - Servirà un’altra impresa alla Pallacanestro Trieste per conquistare l’accesso alla seconda fase della Basketball Champions League, dopo che i friulani ... oasport.it
Grant: “Vittoria del gruppo, ognuno ha fatto la differenza” - La Vanoli torna al successo dopo 5 ko consecutivi tornando ad esprimere una pallacanestro di energia e voglia. sportgrigiorosso.it
| Dopo la sconfitta sul campo di Modena Basket, si torna in campo per la prima partita in casa del 2026: sfida tosta al PalaRambaldi contro Molinella. È ora di provare a rifarsi davanti al nostro pubblico Palazzetto dello sport - PalaRambaldi (Me - facebook.com facebook
Ciao a tutti, siamo una società di basket femminile giovanile di Milano e vogliamo raccontarvi una storia triste ma al tempo stesso bellissima. Immaginate un 26 Dicembre qualsiasi ed una squadra Under 16 di basket femminile che parte in pullman all’alba per x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.