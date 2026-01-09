La Pallacanestro Femminile Pisa torna a ottenere una vittoria importante in serie C, a Livorno. Dopo un dicembre difficile, le ragazze riprendono fiducia e migliorano la posizione in classifica. L’incontro rappresenta un passo avanti nella stagione, confermando l’impegno e la crescita del team. Un risultato che apre nuove possibilità per le prossime partite e per il proseguimento del campionato.

Pisa, 9 gennaio 2026 – Inizio d’anno con il sorriso per la Pallacanestro Femminile Pisa, che torna a muovere la classifica, dopo un dicembre avaro di punti. Nel recupero della settima giornata d’andata del campionato di serie C, la squadra di De Filippis ha infatti superato, in volata a Livorno, la penultima della classe, Polisportiva Chimenti, al termine di una gara combattuta fino al termine, nonostante il divario in classifica tra le due squadre. In un match con poco ritmo, come spesso accade dopo una lunga sosta natalizia, la squadra di casa ha avuto il merito restare agganciata al punteggio, trovando nella difesa a zona e nei tiri da fuori le armi migliori, che le avevano permesso di sconfiggere Grosseto, nell’unica partita vinta fino ad oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, a Livorno, in serie C

Leggi anche: Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa riceve in serie C la Polisportiva Chimenti Livorno

Leggi anche: Basket, in volata la Pallacanestro Femminile Pisa sbanca Castelfiorentino, in serie C

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trapani Shark, è Frode Sportiva. Cosa è successo e cosa può succedere; Marcelo Nicola torna al Treviso Basket: le prime parole del nuovo allenatore della Nutribullet VIDEO; Trapani, eclissi totale: il grande flop di Antonini travolge basket e calcio; Trapani finisce in campo senza giocatori: partita conclusa dopo 7 minuti.

Basket, torna al successo la Pallacanestro Femminile Pisa, a Livorno, in serie C - Risalite in classifica, Benedettini e compagne sono ora attese sul campo della seconda, Virtus Siena, che ha quattro punti in più ... sport.quotidiano.net