Basket | campo impraticabile non si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi

La partita tra Benacquista Latina e Chiusi, valida per la 23ª giornata di Serie B, è stata rinviata a causa di un campo impraticabile. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei giocatori e l'integrità della competizione. La data di recupero sarà comunicata prossimamente.

Tutto rinviato; si attende ora di conoscere la nuova data della partita. Per i nerazzurri fondamentale vincere per restare agganciati alla Luiss Roma e non perdere terreno rispetto alla testa della classifica E’ stata rinviata la gara tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e l’Umana San Giobbe Chiusi valida per la 23esima giornata del campionato di Serie B Nazionale. Causa l’impraticabilità del campo del palazzetto dello sport di Ferentino. Una decisione, quello del rinvio della gara, che è stata presa dalla terna arbitrale dopo un sopralluogo sul campo poco prima dell’inizio della partita.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Basket, torna in campo la Benacquista Latina: scontro al vertice con la Virtus Roma 1960 Leggi anche: Basket, la Benacquista Latina non si ferma: colpo esterno a Piombino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Basket: campo impraticabile, non si gioca la gara tra Benacquista Latina e Chiusi; Campo impraticabile ma l'arbitro prova a far rimbalzare il pallone nella neve: il video è virale; Campo impraticabile, Latina-Chiusi è stata rinviata; Latina Basket, col Chiusi non si gioca per impraticabilità del campo. Basket: campo impraticabile, non si gioca la gara tra Benacquista Latina e ChiusiTutto rinviato; si attende ora di conoscere la nuova data della partita. Per i nerazzurri fondamentale vincere per restare agganciati alla Luiss Roma e non perdere terreno rispetto alla testa della cl ... latinatoday.it Campo impraticabile, rinviata Latina-Chiusi in Serie B NazionaleCausa impraticabilità di campo, la partita tra Benacquista Assicurazioni Latina Basket e Umana San Giobbe Chiusi non è stata disputata. Non si gioca la partita di Serie B ... pianetabasket.com BASKET | Prima di ritorno per l'Under 15 sul campo dell'Anzola Il vice-Fiori: "Bravissimi davvero i nostri avversari, perdiamo con uno scarto importante. Dovremmo giocare solo gli ultimi quattro i quarti. Non mi capacito di come, nei primi due, prendiamo d - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.