Basket la Benacquista Latina vince in rimonta contro Ravenna

La Benacquista Latina Basket ha conquistato una vittoria in rimonta contro Ravenna nella partita casalinga. La sfida, caratterizzata da un equilibrio nel punteggio, ha visto i padroni di casa recuperare nel corso del secondo tempo, portando a casa i due punti. Un risultato importante per la squadra, che consolida la propria posizione in classifica in un momento delicato della stagione.

Vittoria in rimonta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella delicata gara casalinga contro l’Orasì Ravenna. Nonostante un avvio non semplice, i nerazzurri nel corso della gara hanno saputo reagire con pazienza e lucidità, trovando le giuste soluzioni per avere la meglio su un. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Basket, una Benacquista Latina inarrestabile batte anche l’Orasì Ravenna Leggi anche: Basket, la Benacquista Latina vince ancora e resta in vetta. Ko anche Nocera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Basket, la Benacquista Latina vince in rimonta contro Ravenna; BASKET | La Benacquista di Latina torna in casa contro l’Orasì Ravenna, Gallo: «Siamo pronti; Basket, la Benacquista Latina perde 91 a 86 sul parquet della Luiss Roma; Basket: OraSi, partita punto a punto a Latina, il quarto periodo è decisivo e i padroni di casa vincono 83-73. Benacquista Assicurazioni Latina Basket batte Ravenna 83-73 - LATINA – Dopo un avvio complicato, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket riesce a fare suo il match contro Ravenna. radioluna.it

Basket: OraSi, partita punto a punto a Latina, il quarto periodo è decisivo e i padroni di casa vincono 83-73 - Nella 21ª giornata del campionato di Serie B Nazionale l’OraSì Basket Ravenna esce sconfitta dal parquet della Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 83- ravennawebtv.it

Partita punto a punto a Latina, il quarto periodo è decisivo e i padroni di casa mettono ko l’OraSì - Una prova complessivamente solida per l’OraSì, che per ampi tratti ha tenuto testa a una squadra di assoluto valore, pagando nel finale qualche episodio e la maggiore precisione di Latina nei momenti ... today.it

https://www.romagnasport.com/news/benacquista-assicurazioni-latina-vs-orasi-basket-ravenna-83-73 - facebook.com facebook

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket cede 91-86 dopo una gara giocata con carattere x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.