Basket il GMV supera sul campo ed in classifica Volterra in Divisione Regionale 2

Il GMV ha ottenuto una vittoria importante contro AutoEtruria Volterra nel campionato di Divisione Regionale 2, giocata a Ghezzano. La partita si è conclusa con il successo della squadra di casa, che ha conquistato anche la posizione in classifica rispetto all’avversario. Durante il match, sono tornati in campo Mendoza e Davini, con quest’ultimo che ha contribuito con diverse azioni decisive.

Pisa, 29 marzo 2026 – Importante successo del GMV, che, a Ghezzano, supera sul campo ed in classifica AutoEtruria Volterra, al termine di un derby molto tirato, in cui hanno pesato i rientri di Mendoza e Davini, quest’ultimo decisivo in varie occasioni del match. A tre giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, i ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, già certi di far parte delle prime otto compagini che parteciperanno ai play-off, fanno un passo significativo verso la parte alta del tabellone. LA CRONACA – Il primo quarto, molto equilibrato, vede in avvio i biancoverdi, molto... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV supera sul campo ed in classifica Volterra, in Divisione Regionale 2 Articoli correlati Basket, il DREAM Pisa supera Volterra e la affianca in classifica in Divisione Regionale 2Pisa, 8 febbraio 2026 – Ottima prestazione del Dream Basket Pisa, che, alla terza di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, vince con... Basket, come da pronostico il GMV supera nettamente Rosignano, in Divisione Regionale 2Pisa, 15 marzo 2026 – Torna al successo, come da pronostico, il GMV, nell’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2, e si mantiene così... Aggiornamenti e notizie su Divisione Regionale Discussioni sull' argomento Pallacanestro Grosseto batte Livorno 72-67: rimonta e vittoria nel finale; Basket il GMV soffre ma vince come da pronostico all’Argentario in Divisione Regionale 2. Basket, il GMV soffre ma vince come da pronostico all’Argentario, in Divisione Regionale 2I ragazzi di Cinzia Piazza, privi di Davini, Mendoza, Biscaro e Curci, hanno prevalso nettamente nell’ultimo quarto ... sport.quotidiano.net Basket, come da pronostico il GMV supera nettamente Rosignano, in Divisione Regionale 2I ragazzi di Cinzia Piazza, privi del regista Mendoza e del lungo Davini, hanno ipotecato il successo nel primo quarto, per poi controllare l’incontro ... msn.com Basket, Divisione Regionale 2: la Capiolese cede la vetta a Quistello x.com Ancora una volta un derby nel campionato di Divisione Regionale 1. Domenica 29 marzo (ore 18 – ingresso libero) la Mediterranea Teramo torna al palasport dell’Acquaviva per affrontare stavolta Happy Drake Giulianova. Un match pieno di inside che mett - facebook.com facebook