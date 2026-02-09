Basket il DREAM Pisa supera Volterra e la affianca in classifica in Divisione Regionale 2

Il Dream Basket Pisa batte Volterra e si prende il terzo posto in classifica. Alla terza giornata del ritorno in Divisione Regionale 2, la squadra pisana ha conquistato una vittoria importante, superando gli avversari e agganciandoli in graduatoria. La partita è stata combattuta, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a portare a casa il risultato, grazie a una prestazione solida e determinata.

Pisa, 8 febbraio 2026 – Ottima prestazione del Dream Basket Pisa, che, alla terza di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, vince con Volterra, agganciandola al terzo posto e superandola per differenza canestri negli scontri diretti. La squadra del presidente Gorini ha condotto il match fin dal primo quarto, aumentando progressivamente il vantaggio e rintuzzando con autorità i tentativi di rientro degli avversari.. LA CRONACA – La gara, giocata con intensità costante fin dalle prime battute, vede i ragazzi di Paganucci e De Luca in testa fin dall’avvio, grazie ad una difesa attenta, ad un buon ritmo e al contributo corale da parte di tutto il roster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il DREAM Pisa supera Volterra e la affianca in classifica in Divisione Regionale 2 Approfondimenti su Dream Basket Pisa Basket, in Divisione Regionale 2, spicca a Pisa DREAM-US Livorno Nel campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, si avvicina la penultima giornata di andata prima dell’inizio del 2026. Basket, in Divisione Regionale 2 fa spicco a Pisa il derby tra IES e DREAM Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Dream Basket Pisa Argomenti discussi: Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, per Devitalia IES-GMV; Dr2, la Pgr TM90 si ferma a Livorno: Liburnia vince 68-58; Basket, successo nel finale del DREAM Pisa all’Argentario, in Divisione Regionale 2; Basket successo nel finale del DREAM Pisa all’Argentario in Divisione Regionale 2. Basket, aria di derby a Pisa, in Divisione Regionale 2, per Devitalia IES-GMVPisa, 5 febbraio 2026 – E’ tempo di derby a Pisa, tra le compagini che militano nel girone costiero del campionato di Divisione Regionale 2. L’appuntamento è al palasport di Via Andrea Pisano, venerdì ... sport.quotidiano.net Basket, successo nel finale del DREAM Pisa all’Argentario, in Divisione Regionale 2I gialloblù allungano nell’ultimo quarto, e agguantano la quinta posizione ... msn.com Divisione Regionale 2: Oscom Milano3-Kor San Giuliano LIVE STREAMING facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.