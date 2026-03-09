Basket il CUS Pisa supera Carrara Legends e agguanta la zona salvezza in DR1

Il CUS Pisa ha battuto in casa i Carrara Legends nel derby di Divisione Regionale 1, conquistando la quinta vittoria consecutiva. La squadra toscana ha superato i cento punti, un record stagionale, nel match della nona giornata. Con questa vittoria, il club toscano si è avvicinato alla zona salvezza, rafforzando la sua posizione nel campionato. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo.

Pisa, 9 marzo 2026 – Quinta vittoria consecutiva, sesta con Luca Martini in panchina, per il Cosmocare CUS Pisa, che supera in casa Carrara Legends, sforando quota cento, mai raggiunta in stagione, nel derby di retroguardia della nona giornata, nel campionato di Divisione Regionale 1. La squadra universitaria, in virtù della sconfitta del Vela Viareggio a Calcinaia, esce per la prima volta dalla zona retrocessione, riducendo di molto le speranze di salvezza dei carrarini. Alla luce dell’odierna vittoria, con sei giornate da giocare, la stagione del CUS assume un’altra fisionomia, con la zona play-off ancora molto distante ma non irragiungibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa supera Carrara Legends e agguanta la zona salvezza in DR1 Articoli correlati Basket, derby salvezza a Pisa tra il lanciato CUS e Carrara Legends, in DR1Pisa, 5 marzo 2026 – Alla quinta vittoria in sei gare, quarta consecutiva, da quando Luca Martini si è accomodato in panchina, il Cosmocare CUS Pisa,... Basket, gara da ultima spiaggia per il CUS Pisa a Carrara, sponda CMC, in DR1Pisa, 15 gennaio 2026 – Chiuso il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, con due sole vittorie, all’ultimo posto e a 6 punti dalla... Contenuti e approfondimenti su Carrara Legends Temi più discussi: Basket, derby salvezza a Pisa tra il lanciato CUS e Carrara Legends, in DR1; Gea Grosseto-Invictus Livorno 79-74: undicesima vittoria consecutiva e +10 in classifica; Basket derby salvezza a Pisa tra il lanciato CUS e Carrara Legends in DR1; La Gea Grosseto di scena domenica sul parquet del CMB Carrara. Il coach Andreozzi ritrova Banchi, ma tiene a riposo Liberati. Basket, derby salvezza a Pisa tra il lanciato CUS e Carrara Legends, in DR1A sette turni dalla conclusione, la squadra di Martini ha finalmente la possibilità di uscire, per la prima volta in stagione, dalla zona retrocessione ... msn.com Basket, in Promozione niente da fare per il Cus Cosmocare, sul campo della prima CarraraPisa, 9 marzo 2023 – Niente da fare per il CUS Pisa Cosmocare, nel posticipo di Promozione, sul campo della capolista Basket Carrara Legends, che coglie il suo diciasettesimo successo consecutivo e ... lanazione.it DR1 - 23^ Giornata CM Carrara Palasport Avenza, Via Giovan Pietro 12 Carrara (MS) Venerdì 27 Febbraio, ore 21:00 #GOLEGENDS #CarraraELaCulturaSportiva INGRESSO LIBERO! - facebook.com facebook