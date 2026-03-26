Basket il CUS Pisa inizia con Valdicornia il trittico decisivo per la permanenza in DR1

Il CUS Pisa ha perso contro gli Sky Walkers Lucca, subendo la seconda sconfitta consecutiva. La partita si è disputata il 26 marzo 2026 e fa parte di un trittico di incontri che determinano la permanenza in Divisione 1. La squadra pisana ha iniziato il ciclo con l'incontro contro Valdicornia, che rappresenta un passaggio chiave nel prosieguo della stagione.

Pisa, 26 marzo 2026 – La seconda sconfitta consecutiva, sul campo degli Sky Walkers Lucca, del Cosmocare CUS Pisa, che in tre giorni ha sciupato quanto di buono aveva fatto vedere in due mesi, nel campionato di Divisione Regionale 1, ha fatto ripiombare il quintetto di Luca Martini nuovamente nella lotta per non retrocedere, che sembrava definitivamente abbandonata, dopo la vittoria sul campo della capolista Grosseto.. La lotta per evitare la penultima posizione (l’ultima è dei già spacciati Carrara Legends) vede ora il rilanciato Vela Viareggio a quota 16, il CUS a 18, in svantaggio con Viareggio negli scontri diretti, Castelfranco Frogs e Pontedera a quota 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il CUS Pisa inizia con Valdicornia il trittico decisivo per la permanenza in DR1 Articoli correlati Basket, a Pisa il CUS Cosmocare vince con Calcinaia, in DR1, e torna a sperarePisa, 15 febbraio 2026 – Secondo successo in tre gare per Luca Martini, coach del CUS Pisa Cosmocare, che ha raccolto in tre settimane gli stessi... Basket, ancora una sconfitta per il CUS Pisa, in casa con Chimenti Livorno, in DR1Pisa, 26 gennaio 2026 – Ancora un risultato pesante in chiave salvezza per il Cosmocare CUS Pisa, che perde in casa con la Polisportiva Nicola... Contenuti e approfondimenti su Basket il CUS Pisa inizia con... Temi più discussi: Basket, nuova pesante sconfitta del CUS Pisa a Lucca, con Sky Walkers, in DR1; Basket, torna sulla terra il CUS Pisa, travolto in casa dal Monsummano, in DR1; Basket impresa del CUS Pisa che sbanca il campo imbattuto della capolista Grosseto in DR1; Basket, impresa del CUS Pisa che sbanca il campo imbattuto della capolista Grosseto in DR1. Basket, nuova pesante sconfitta del CUS Pisa a Lucca, con Sky Walkers, in DR1Gli universitari ripiombano nuovamente nella lotta per non retrocedere, che sembrava definitivamente abbandonata domenica scorsa ... msn.com Basket - Serie DR1» maschile. Skywalkers ritorna al successo. Due punti d’oro in chiave play-offSkyWalkers 83 Cosmocare Cus Pisa 49 SKYWALKERS: Crippa 2, Cattani 10, Lombardi 6, Brugioni 6, Catelli 18, Candigliota 2, Petri 1, ... sport.quotidiano.net MISSIONE USA PER ITALBASKET Il viaggio di Banchi, Trainotti e Datome negli Stati Uniti per "conoscere e farsi conoscere dai nostri ragazzi al college". - facebook.com facebook Dopo il tonfo di Napoli, Kastritis lancia la sfida playoff: "Dobbiamo dare il massimo, le parole non contano" #pallacanestro varese #in evidenza #openjobmetis varese #giannis kastritis #varese basket #kastritis #varese tortona x.com