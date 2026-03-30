Baronissi torna la Via Crucis Vivente della Parrocchia SS Salvatore

A Baronissi, la Parrocchia SS. Salvatore ripropone la tradizionale Via Crucis Vivente, un evento che richiama molte persone della comunità. L’appuntamento si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolge volontari e partecipanti locali. La manifestazione rappresenta un momento di forte partecipazione religiosa e culturale nel periodo pasquale.

La comunità di Baronissi si prepara a vivere uno degli appuntamenti più intensi e significativi del periodo pasquale. Venerdì 3 aprile 2026, alle ore 21, presso il campo sportivo “SS. Salvatore”, andrà in scena la terza edizione della Via Crucis Vivente, iniziativa che unisce spiritualità, tradizione e partecipazione collettiva. L’evento si svolgerà dopo l’Azione liturgica della Passione del Signore, prevista presso la chiesa Maria SS. di Costantinopoli, in un ideale proseguimento del momento di raccoglimento e preghiera vissuto dalla comunità parrocchiale. La rappresentazione offrirà una suggestiva rievocazione della Passione di Cristo attraverso una messa in scena partecipata e coinvolgente. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Baronissi, torna la Via Crucis Vivente della Parrocchia SS. Salvatore Articoli correlati Baronissi, ad Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in costumi d’epocaSabato 28 marzo, alle ore 19:00, le frazioni di Aiello e Acquamela, nel comune di Baronissi, ospiteranno la terza edizione della Via Crucis Vivente. Baronissi, tra Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in abiti storiciLe frazioni di Aiello e Acquamela si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti del periodo che precede la Pasqua.