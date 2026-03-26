baronissi tra aiello e acquamela torna la via crucis vivente in abiti storici

A Baronissi, tra le frazioni di Aiello e Acquamela, si svolgerà nuovamente la Via Crucis Vivente, un evento tradizionale molto partecipato nel periodo che anticipa la Pasqua. Le due comunità si preparano ad accogliere questa rappresentazione religiosa, che coinvolge persone in abiti storici e richiama l’attenzione dei residenti e dei visitatori. L’evento si svolgerà nelle vie principali delle frazioni.

Le frazioni di Aiello e Acquamela si preparano ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti del periodo che precede la Pasqua. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 19:00, è in programma la terza edizione della Via Crucis Vivente, iniziativa che porterà tra le strade del territorio una intensa rievocazione della Passione di Cristo. La manifestazione coinvolgerà figuranti in costumi d’epoca, chiamati a interpretare dal vivo i momenti centrali del percorso verso il Calvario, in un contesto capace di unire spiritualità, partecipazione popolare e memoria delle tradizioni religiose locali. Il percorso della rappresentazione. L’evento prenderà il via dal sagrato della Chiesa di San Domenico, ad Acquamela, per poi svilupparsi lungo le vie delle due frazioni. 🔗 Leggi su Zon.it

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