Sabato 28 marzo alle 19:00, le frazioni di Aiello e Acquamela nel comune di Baronissi organizzeranno la terza edizione della Via Crucis Vivente. L’evento si svolgerà con l’allestimento di costumi d’epoca nelle due località, coinvolgendo i partecipanti in una rappresentazione religiosa che si terrà nelle strade delle frazioni.

Sabato 28 marzo, alle ore 19:00, le frazioni di Aiello e Acquamela, nel comune di Baronissi, ospiteranno la terza edizione della Via Crucis Vivente. La rappresentazione porterà nelle strade cittadine la rievocazione dei momenti legati alla Passione di Cristo. Il percorso inizierà dal sagrato della Chiesa di San Domenico, situata ad Acquamela, per poi articolarsi lungo le vie delle due frazioni. Durante il tragitto, i figuranti metteranno in scena le diverse tappe della Passione attraverso recite dal vivo e l'utilizzo di abiti storici. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia San Pietro Apostolo di Aiello e Acquamela con l'obiettivo di favorire l'aggregazione e mantenere le tradizioni liturgiche legate al periodo precedente la Pasqua. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Baronissi, ad Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in costumi d’epoca

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