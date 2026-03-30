Un rappresentante di una nota azienda alimentare ha definito un individuo come simbolo di sana italianità, sottolineando le sue qualità positive. L’affermazione si basa sul riconoscimento delle caratteristiche personali e culturali di questa persona, che vengono considerate emblematiche di valori italiani. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui criteri adottati.

Kimi ha tutti i requisiti per diventare il simbolo positivo di una sana italianità. Non è una esagerazione, non voglio usare parole a sproposito, è sempre bene avere il senso della misura. Però è anche vero che spesso lo sport offre la ribalta a personaggi che sanno andare oltre la dimensione strettamente agonistica. Il signore sì che se ne intende: Paolo Barilla è il vicepresidente della azienda che porta il suo nome. E ha anche un passato da pilota: ha gareggiato in F1 con la Minardi di Senna, Prost e Mansell. Ha pure vinto una 24 Ore di Le Mans. "Mio padre era uno dei più cari amici di Enzo Ferrari – racconta Barilla –. Credevano entrambi in quei valori che idealmente si specchiavano, almeno allora, nel sentimento identitario del Paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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