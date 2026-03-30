Barilla | Antonelli simbolo di sana italianità
Un rappresentante di una nota azienda alimentare ha definito un individuo come simbolo di sana italianità, sottolineando le sue qualità positive. L’affermazione si basa sul riconoscimento delle caratteristiche personali e culturali di questa persona, che vengono considerate emblematiche di valori italiani. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui criteri adottati.
Kimi ha tutti i requisiti per diventare il simbolo positivo di una sana italianità. Non è una esagerazione, non voglio usare parole a sproposito, è sempre bene avere il senso della misura. Però è anche vero che spesso lo sport offre la ribalta a personaggi che sanno andare oltre la dimensione strettamente agonistica. Il signore sì che se ne intende: Paolo Barilla è il vicepresidente della azienda che porta il suo nome. E ha anche un passato da pilota: ha gareggiato in F1 con la Minardi di Senna, Prost e Mansell. Ha pure vinto una 24 Ore di Le Mans. "Mio padre era uno dei più cari amici di Enzo Ferrari – racconta Barilla –. Credevano entrambi in quei valori che idealmente si specchiavano, almeno allora, nel sentimento identitario del Paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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