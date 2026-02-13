Pulisic lezioni di italianità | Mai tagliare gli spaghetti col coltello

Christian Pulisic, stella del Milan, si è lasciato sorprendere dai piccoli rituali italiani, come il divieto di usare il coltello per tagliare gli spaghetti, in un tentativo di integrarsi meglio nella cultura del nuovo paese.

Christian Pulisic ha completato la sua metamorfosi in “italiano d’adozione”, imparando a navigare tra le rigide etichette culturali che governano la vita quotidiana nel Bel Paese. In un’intervista rilasciata ad Access Hollywood, la stella del Milan ha svelato i retroscena della sua integrazione a Milano, confessando come il rispetto dei “dogmi” culinari sia diventato fondamentale per mantenere intatta la stima dei tifosi rossoneri. L’asso statunitense ha ammesso, con un pizzico di ironia, di aver dovuto archiviare alcune abitudini radicate per non incappare nelle ire dei puristi locali. Al centro delle sue “lezioni di sopravvivenza” ci sono il caffè e la pasta.🔗 Leggi su Milanzone.it

L'inclusione della cucina italiana nel patrimonio UNESCO ha suscitato entusiasmo in tutto il Paese.

