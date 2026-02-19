Olimpiadi tricolori catering sloveno | l’italianità a chilometro zero… oltre confine

A Cortina, per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il catering è stato affidato a una società slovena, Jezeršek. La decisione ha suscitato polemiche tra chi sperava in un supporto più forte alle imprese italiane. La società ha portato in tavola piatti tradizionali sloveni, anche per ridurre i costi e semplificare la logistica. La scelta ha diviso il pubblico tra chi apprezza l’efficienza e chi preferirebbe valorizzare le eccellenze locali. La questione rimane aperta, mentre si avvicinano i giochi.

Altro che patriottismo in tavola. Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 si sventola il tricolore, ma in cucina si parla sloveno. Il catering di Cortina è stato affidato alla società Jezeršek, con sede a Lubiana. In barba ai proclami sul "Made in Italy" che risuonano da mesi nei palazzi romani. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, predica orgoglio nazionale come fosse una religione civile. Il Ministro dell'Agricoltura (per caso), Francesco Lollobrigida, difende l'italianità del cibo come una fortezza assediata. E poi? Alla vetrina più importante del Paese, il servizio è straniero.