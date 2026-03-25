Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta 2026 regione per regione | freddo al Sud

Le previsioni meteorologiche per Pasqua e Pasquetta del 2026 indicano temperature più basse al Sud rispetto al resto del paese. L'ultima parte di marzo si mantiene caratterizzata da un clima primaverile, ma con condizioni instabili e variazioni di tempo frequenti. Le regioni meridionali mostrano ancora segnali di freddo, mentre le altre aree sperimentano un tempo più mite con piogge sparse.

Pasqua e Pasquetta si avvicinano, ecco le previsioni meteo. L'ultima parte di marzo continuerà a proporre un contesto pienamente primaverile ma ancora instabile e a tratti freddo, in un quadro europeo dominato da un marcato dualismo barico. Da un lato l'alta pressione tenderà infatti a consolidarsi sull'Europa occidentale, dall'altro una circolazione depressionaria insisterà su quella orientale. L'Italia si collocherà proprio lungo il bordo orientale dell'anticiclone, una posizione che favorirà la discesa di nuovi nuclei di aria relativamente fredda verso il Mediterraneo centrale. Ne conseguiranno ancora condizioni di variabilità o instabilità, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, più esposte alle correnti settentrionali e agli effetti dell'aria fredda in quota. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Meteo Pasqua e Pasquetta: freddo artico in settimana, le previsioni regione per regione

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