Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, la Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino sarà aperta al pubblico domenica 5 e lunedì 6 aprile con orario di apertura alle ore 10, offrendo un turno di visita mattutino. La struttura rimane quindi accessibile anche durante questi giorni festivi, senza variazioni negli orari di apertura.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle In occasione delle festività pasquali, domenica 5 e lunedì 6 aprile, la Pinacoteca Comunale “Salvatore Cavallo” di San Michele Salentino apre le sue porte al pubblico con turno di visita mattutino, dalle ore 10.00 alle 13.00. La Pinacoteca, recentemente riaperta nell’ambito del progetto di valorizzazione promosso dall’Amministrazione comunale e dall’Ets Le Colonne, rappresenta un importante presidio culturale del territorio. Il percorso espositivo custodisce le opere di Stefano Cavallo, artista profondamente legato alla comunità, insieme a lavori di alcuni tra i più significativi protagonisti dell’arte italiana del Novecento, tra cui Renato Guttuso, Salvatore Fiume e Sante Monachesi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - La Pinacotca Cavallo aperta anche a Pasqua e Pasquetta

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