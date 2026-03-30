Banca Popolare SanFelice cresce patrimonio e solidità

La Banca Popolare SanFelice ha annunciato un aumento del patrimonio e della solidità finanziaria. Attualmente, la banca sta trasmettendo uno spot pubblicitario sulle emittenti locali della regione Emilia-Romagna, con il claim

"NOI NON ci nascondiamo dietro un click". È questo il claim della comunicazione che SanFelice 1893 Banca Popolare sta mandando in onda questi giorni sulle emittenti locali emilano-romagnole a rimarcare quella che è la vera peculiarità della banca. "Noi ci mettiamo la faccia, dobbiamo metterci la faccia – spiega il direttore generale Vittorio Belloi – per distinguerci dal mondo delle grandi banche che automatizzano sempre di più i processi a scapito del rapporto umano. Noi vogliamo vedere in faccia i nostri clienti e vogliamo che i nostri clienti ci vedano e sappiano che possono contare su di noi". In tutto 17 filiali – per la gran parte nel... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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