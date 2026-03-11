Forlì U19 | 3 vittorie ora la sfida Coppa Italia

L’Under 19 del Forlì ha concluso la stagione regolare del campionato di calcio a 5 con tre vittorie consecutive, tra cui una contro la seconda in classifica. Ora i ragazzi si preparano ad affrontare la sfida di Coppa Italia. La squadra ha ottenuto risultati positivi nel corso del campionato e si appresta a continuare la sua avventura in questa competizione.

La stagione regolare del campionato di calcio a 5 per l’Under 19 del Forlì è terminata con tre vittorie consecutive, tra cui una battuta di prestigio contro la seconda in classifica. Ora i giovani biancorossi puntano tutto sulla Coppa Italia, dove esordiranno il 22 marzo contro il Città del Rubicone. L’allenatore Filippo Mingozzi, che guida sia la prima squadra che il settore giovanile, ha definito il bilancio della stagione come positivo sotto il profilo dello sviluppo personale e tecnico dei ragazzi, più che sotto quello strettamente classificatorio. Il gruppo ha mostrato una maturazione nell’atteggiamento competitivo e nei dettagli tattici, elementi chiave per affrontare le sfide imminenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

