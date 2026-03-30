Bagnaia e Marquez spiegano il tallone d’Achille della Ducati | come le gomme stanno riscrivendo la stagione

Durante il Gran Premio di MotoGP ad Austin, i piloti hanno evidenziato come le gomme influenzino le prestazioni delle moto. In particolare, Bagnaia e Marquez hanno spiegato che le gomme più rigide rappresentano un problema per la GP26, contribuendo a modificare le posizioni in classifica e a cambiare le gerarchie in pista. La questione delle gomme è tornata al centro dell’attenzione dopo questa gara.