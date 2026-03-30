Bagnaia e Marquez spiegano il tallone d’Achille della Ducati | come le gomme stanno riscrivendo la stagione
Durante il Gran Premio di MotoGP ad Austin, i piloti hanno evidenziato come le gomme influenzino le prestazioni delle moto. In particolare, Bagnaia e Marquez hanno spiegato che le gomme più rigide rappresentano un problema per la GP26, contribuendo a modificare le posizioni in classifica e a cambiare le gerarchie in pista. La questione delle gomme è tornata al centro dell’attenzione dopo questa gara.
Il Gran Premio dio MotoGp ad Austin ha confermato il cambio delle gerarchie in pista. Gli pneumatici, almeno per ora, sembrano inficiare le prestazioni della GP26 che soffre le gomme più rigide. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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