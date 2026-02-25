ACTION! | Ducati Lenovo Team al via la stagione MotoGP 2026 in Thailandia con Márquez e Bagnaia

L’attesa è finita: la MotoGP 2026 si apre questo weekend in Thailandia, sul Chang International Circuit di Buriram, e per il Ducati Lenovo Team è il primo capitolo di una stagione che parte con obiettivi chiarissimi. Ducati torna al via per la 24ª partecipazione in top class con la Desmosedici GP, affidata a una coppia di campioni di primissimo piano: Marc Márquez e Francesco “Pecco” Bagnaia. Una line-up che non ha bisogno di presentazioni: i due piloti sommano 12 titoli mondiali complessivi, con 9 conquistati in MotoGP (7 Márquez e 2 Bagnaia). Il 2026, per Borgo Panigale, è anche l’anno in cui difendere la Tripla Corona conquistata nel 2025 e inseguire un traguardo storico: il 100° successo nella classe regina per Ducati. Buriram, pista “Ducati-friendly” tra rettilinei e caldo. Il circuito thailandese è noto per un layout particolare e molto “fisico”, con due lunghissimi rettilinei che possono esaltare la velocità e l’efficienza della Desmosedici. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: svetta Alex Marquez con la Ducati 2025. Bagnaia per ora é lontanoQuesta mattina a Sepang sono partiti i test ufficiali della MotoGP 2026.

I record MotoGP che Marc Marquez potrebbe superare con Ducati nella stagione 2026.Marc Marquez potrebbe superare diversi record in MotoGP nel 2026, dopo aver firmato con Ducati.

MotoGP, Ducati 2026: i dettagli della GP26 di Marquez e Bagnaia per la nuova stagione

Temi più discussi: Alex Marquez al top, il fratello Marc vicino nonostante due cadute; MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa; Bagnaia-Aprilia, svolta vicina: Tra pochi giorni saprete tutto; MotoGP, tutti i piloti iscritti e le squadre del Mondiale 2026. Colonia spagnola con ben 9 centauri.

Ducati Lenovo Team: sempre più tecnologia in vista del MotoGp 2024Nel mondo della MotoGp, guidato dalla tecnologia, la capacità di comprendere i dati e utilizzarli per prendere decisioni strategiche è oggi più cruciale che mai. All’evento Campioni in Pista di ... ilmattino.it

Moto e intelligenza artificiale, viaggio nella tecnologia del Ducati-Lenovo TeamÈ una MotoGp sempre più tecnologica: da una parte abbiamo i piloti che devono spingere al massimo per vincere, dall'altra ci sono gli ingegneri che devono elaborare i dati nel più breve tempo ... tg24.sky.it

Bello il 37 sulla Ducati Lenovo eh Ha firmato anche lui, tranquilli! Trovate tutto qui: https://youtu.be/5W0U5jRWrdQ - facebook.com facebook

#MotoGP Giornata epocale che potrebbe entrare nella storia del motociclismo. Dalla Spagna (Motorsport e AS) si spartiscono le bombe di mercato 2027-2028: Pedro Acosta in Ducati Lenovo, Fabio Quartararo in Honda HRC, Jorge Martin in Yamaha Factory. x.com