Nel Gran Premio degli Stati Uniti, Francesco Bagnaia ha concluso al nono posto dopo una gara segnato da problemi di degrado delle gomme. La gestione delle mescole ha impedito al pilota italiano di competere per la vittoria, portandolo a un risultato deludente rispetto alle aspettative. La corsa si è sviluppata su condizioni che hanno complicato la tenuta degli pneumatici durante tutto l’evento.

Francesco Bagnaia ha chiuso il Gran Premio degli Stati Uniti al nono posto, un risultato che lascia insoddisfatto il pilota italiano dopo una gara in cui la gestione delle gomme si è rivelata problematica. Nonostante una buona prestazione nella corsa preliminare del sabato, la domenica su pista ad Austin ha evidenziato carenze nel mantenimento della performance durante i giri lunghi. L’analisi tecnica rivela che il degrado della mescola, specialmente sul lato destro del pneumatico, è stato anomalo rispetto alle aspettative iniziali e alle prestazioni di altri team. Mentre l’Aprilia di Marco Bezzecchi dimostra una costanza superiore, il campione uscente deve affrontare le sfide meccaniche prima del prossimo appuntamento a Jerez de la Frontera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnaia 9° a Austin: il degrado delle gomme blocca la vittoria

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