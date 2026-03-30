Bagnacavallo riapre l' Oasi Podere Pantaleone per Pasquetta
Lunedì 6 aprile l’Oasi Podere Pantaleone a Bagnacavallo riapre al pubblico dopo la chiusura invernale. La struttura, sede del Centro di educazione ambientale della Bassa Romagna, torna ad accogliere visitatori, segnando il ritorno delle attività stagionali. La riapertura coincide con la giornata di Pasquetta.
Lunedì 6 aprile riapre al pubblico l’Oasi Podere Pantaleone di Bagnacavallo, sede operativa del Ceas Bassa Romagna, dopo la consueta chiusura invernale. In occasione del Lunedì di Pasqua l’area sarà visitabile dalle 14.30 alle 18.30.Successivamente, nelle domeniche e nei giorni festivi l’Oasi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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