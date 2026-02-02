Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 19 di sabato 31 gennaio, con il Jackpot che arriva a 115 milioni di euro in palio per l’estrazione di domani sera martedì 3 febbraio 2026. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 206.155,18 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Lanciano, in provincia di Chieti, presso il punto di vendita Sisal Tabacchi n. 35 situato in Via C. Marciani, 1. La combinazione vincente è stata: 2 – 6 – 7 – 33 – 37 – 80 – J 11– SS 80. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 31 gennaio ha assegnato 552.523 vincite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, vinti oltre 206mila euro

