Gioca 8 euro e sbanca la ruota di Venezia | vinti in paese oltre 40mila euro

Un giocatore ha puntato 8 euro e ha vinto oltre 40mila euro alla ruota di Venezia. L’evento si è verificato in un paese del Trentino Alto Adige, pochi giorni dopo un altro grande colpo a Mezzolombardo. La vincita è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno confermato il successo del giocatore. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità della zona.

Dopo il colpaccio avvenuto a Mezzolombardo nei giorni scorsi, la Dea Bendata continua a gravitare sul Trentino Alto Adige. Lo dimostra l’ultima estrazione del Lotto di giovedì 12 marzo. Come riporta Agipronews, una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Venezia regalano, con una giocata da 8 euro, oltre 41mila euro a un fortunato giocatore di un punto vendita di via Bastioni a Brunico, in provincia di Bolzano. Insomma, un bel colpo di fortuna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5 milioni di euro, per un totale di 283,2 milioni di euro da inizio 2026. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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