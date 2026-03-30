avvoltoi su giorgia

In Italia, alcune figure politiche e parte della stampa progressista sostengono la formazione di un governo con un’ampia maggioranza. Contestualmente, anche alcuni rappresentanti del mondo industriale sembrano favorire questa prospettiva. La situazione si inserisce in un quadro di discussioni politiche e di posizionamenti tra vari settori, senza che siano ancora definiti accordi ufficiali o decisioni concrete.

Non solo Colle e stampa progressista tifano per il governissimo, ma spinge pure parte degli industriali. Però anche i sondaggi dicono che il centrodestra resta davanti. Rimettere il mandato sarebbe un errore. Se è vero che i veri amici si vedono nel momento del bisogno, è vero anche il contrario. Da qualche giorno, dopo la vittoria del No al referendum e dopo le dimissioni di Andrea Delmastro, di Giusi Bartolozzi e di Daniela Santanchè, hanno cominciato a levarsi in alto i primi avvoltoi. Ruotano intorno alla testa di Giorgia Meloni e del suo esecutivo dopo la prima e forse unica battuta di arresto di questo governo, tra trenta giorni, il più longevo della storia della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Laverita.info

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