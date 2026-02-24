Eddie Brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi | dal call center ai brani virali su TikTok

Eddie Brock ha portato “Avvoltoi” a Sanremo 2026, dopo aver lavorato come operatore di call center. La causa del suo successo è stata la capacità di trasformare le notti trascorse a scrivere canzoni in viralità su TikTok, conquistando un pubblico sempre più ampio. Il giovane romano, nato nel 1997, ha finalmente visto riconosciuto il suo talento tra i big del festival. La sua partecipazione segna un passo importante nella sua carriera musicale.

Quando il nome di Eddie Brock compare nella lista dei Big di Festival di Sanremo 2026, per molti non è una sorpresa, per altri sì. Non perché sia un volto televisivo o un personaggio già raccontato ovunque, ma perché arriva all’Ariston dopo un percorso rimasto a lungo fuori dai radar tradizionali. Il cantautore sarà in gara per la prima volta sul palco dell'Ariston, da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, con Avvoltoi, da lui scritta insieme a Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone. Nella serata delle cover e dei duetti, venerdì 27 febbraio, Brock sarà sul palco con Fabrizio Moro per cantare con lui Portami via, presentato da Moro in gara a Sanremo nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con AvvoltoiEddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

Festival di Sanremo 2026, Eddie Brock debutta a Sanremo con “Avvoltoi”: “Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision. Essere scartato ai provini per Amici e X-Factor mi ha insegnato a crescere”Eddie Brock ha debuttato a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, causando sorpresa tra il pubblico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone; Eddie Brock a Sanremo 2026: Fino a dicembre lavoravo in un B&B, arrivo al Festival dopo una canzone virale su Tiktok. Io uno qualunque? Le critiche fanno parte del gioco, sono qua dopo tanti fallimenti; Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significato; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

Chi è Eddie Brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi: come è arrivato al FestivalEddie Brock debutta tra i Big di Sanremo 2026: chi è, la storia vera di Edoardo Iaschi e il brano virale Non è mica te. gay.it

Da Serena Brancale, Leo Gassmann e... i più sexy in gara a Sanremo 2026Le foto delle cantanti e dei cantanti più sexy in gara al Festival di Sanremo 2026: da Serena Brancale a Ditonellapiaga, da Eddie Brock a Fedez e Elettra Lamborghini. gazzetta.it

Nicolò De Devitiis ci porta a conoscere Eddie Brock nel momento in cui è cambiata per sempre la sua vita I servizi de #LeIene sono in streaming su #MediasetInfinity e all’estero su #MediasetInternational - facebook.com facebook

Sanremo, Eddie Brock: «La chiamata di Conti come la convocazione in Nazionale: sarei stato un pazzo a dire "non mi sento pronto"». L'intervista x.com