Eddie Brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi | dal call center ai brani virali su TikTok

Da gazzetta.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eddie Brock ha portato “Avvoltoi” a Sanremo 2026, dopo aver lavorato come operatore di call center. La causa del suo successo è stata la capacità di trasformare le notti trascorse a scrivere canzoni in viralità su TikTok, conquistando un pubblico sempre più ampio. Il giovane romano, nato nel 1997, ha finalmente visto riconosciuto il suo talento tra i big del festival. La sua partecipazione segna un passo importante nella sua carriera musicale.

eddie brock a sanremo 2026 con avvoltoi dal call center ai brani virali su tiktok
© Gazzetta.it - Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”: dal call center ai brani virali su TikTok

Quando il nome di Eddie Brock compare nella lista dei Big di Festival di Sanremo 2026, per molti non è una sorpresa, per altri sì. Non perché sia un volto televisivo o un personaggio già raccontato ovunque, ma perché arriva all’Ariston dopo un percorso rimasto a lungo fuori dai radar tradizionali. Il cantautore sarà in gara per la prima volta sul palco dell'Ariston, da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, con Avvoltoi, da lui scritta insieme a Lorenzo Iaschi e Vincenzo Leone. Nella serata delle cover e dei duetti, venerdì 27 febbraio, Brock sarà sul palco con Fabrizio Moro per cantare con lui Portami via, presentato da Moro in gara a Sanremo nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Eddie Brock debutta in gara con AvvoltoiEddie Brock, giovane cantautore romano classe ’97, si prepara a fare il suo debutto sul palco di Sanremo 2026 con il brano intitolato Avvoltoi.

Festival di Sanremo 2026, Eddie Brock debutta a Sanremo con “Avvoltoi”: “Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision. Essere scartato ai provini per Amici e X-Factor mi ha insegnato a crescere”Eddie Brock ha debuttato a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, causando sorpresa tra il pubblico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, Eddie Brock con Avvoltoi. Il testo della canzone; Eddie Brock a Sanremo 2026: Fino a dicembre lavoravo in un B&B, arrivo al Festival dopo una canzone virale su Tiktok. Io uno qualunque? Le critiche fanno parte del gioco, sono qua dopo tanti fallimenti; Eddie Brock paragona gli uomini ad Avvoltoi nella canzone di Sanremo: il testo e il significato; Avvoltoi di Eddie Brock – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026.

eddie brock a sanremoChi è Eddie Brock a Sanremo 2026 con Avvoltoi: come è arrivato al FestivalEddie Brock debutta tra i Big di Sanremo 2026: chi è, la storia vera di Edoardo Iaschi e il brano virale Non è mica te. gay.it

eddie brock a sanremoDa Serena Brancale, Leo Gassmann e... i più sexy in gara a Sanremo 2026Le foto delle cantanti e dei cantanti più sexy in gara al Festival di Sanremo 2026: da Serena Brancale a Ditonellapiaga, da Eddie Brock a Fedez e Elettra Lamborghini. gazzetta.it