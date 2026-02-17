Torch run di Special Olympics | corsa della fiaccola in vista dei giochi nazionali invernali ospitati per la prima volta in Abruzzo

La Torch run di Special Olympics si svolge il 2 marzo a Montesilvano, dove i partecipanti accendono la fiaccola per i giochi nazionali invernali. La corsa della fiaccola celebra l’inizio di un evento importante, che per la prima volta arriva in Abruzzo e coinvolge diverse città della regione. In questa occasione, i volontari e gli atleti si riuniscono per portare avanti il simbolo di solidarietà e inclusione, attraversando le strade del centro storico. La fiaccola, partita da Ovindoli, percorre i principali quartieri della città, con momenti di entusiasmo e partecipazione.

Montesilvano si prepara a diventare il cuore pulsante del movimento Special Olympics con la Torch run, una corsa della fiaccola, che si terrà domenica 18 febbraio nella città adriatica Sarà ospita per la prima volta in Abruzzo, dal 2 al 6 marzo a Ovindoli, la XXXVII edizione dei giochi nazionali invernali e, per l’occasione, Montesilvano si prepara a diventare il cuore pulsante del movimento Special Olympics con la Torch run. Si tratta di una corsa della fiaccola, che si terrà domenica 18 febbraio nella città adriatica. L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 in piazza Indro Montanelli. Da qui, alle 10, partirà il corteo dei tedofori, che attraverserà le vie cittadine per culminare in piazza Armando Diaz, dove avverrà la suggestiva accensione del tripode davanti al Palazzo di città.🔗 Leggi su Ilpescara.it Milano-Cortina: accesa ad Olimpia la fiaccola dei Giochi olimpici invernali Lido Run, la corsa vista mare. Foto e classifica della decima edizione Questa mattina a Lido di Camaiore si è corsa la decima edizione della Lido Run, una gara che attira ogni anno quasi 500 podisti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avezzano ospita per la prima volta il Torch Run di Special Olympics; Special Olympics ad Avezzano con le luci del Torch Run dei Giochi invernali; Roseto degli Abruzzi accoglie il Torch Run; Montesilvano accende la Fiaccola dell’Inclusione: al via il Torch Run di Special Olympics 2026. Torch run di Special Olympics: corsa della fiaccola in vista dei giochi nazionali invernali, ospitati per la prima volta in AbruzzoMontesilvano si prepara a diventare il cuore pulsante del movimento Special Olympics con la Torch run, una corsa della fiaccola, che si terrà domenica 18 febbraio nella città adriatica ... ilpescara.it Roseto accoglie il Torch Run Special Olympics il 24 febbraioIl 24 febbraio la fiaccola Special Olympics arriva a Roseto: una giornata di sport e inclusione in vista dei Giochi Invernali di Ovindoli 2026 ... abruzzonews.eu -15 giorni ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics! L’attesa cresce, l’emozione sale, i cuori battono più forte. Tra 15 giorni daremo il via a un evento che celebra talento, coraggio e passione. Atleti, tecnici, famiglie e volontari sono pronti a viver facebook Meno 15 giorni ai Giochi Nazionali Invernali Special Olympics! L'attesa è finita, l'emozione sale! Atleti, tecnici e volontari pronti a vivere un'esperienza unica! Ci siete #GiochiNazionaliInvernali #SpecialOlympicsItalia #Countdown #Inclusione x.com