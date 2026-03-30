Sono iniziate le prove dei treni ad alta velocità Frecciarossa che collegano Monaco di Baviera e Innsbruck con l’Italia. Queste corse di prova rappresentano un primo passo verso la possibilità di viaggiare in treno da Berlino a Napoli in futuro. Le tratte coinvolgono attualmente le città di Monaco e Innsbruck, con l’obiettivo di estendere le rotte nel tempo.

Sono partite le prime corse di prova dei treni ad alta velocità Frecciarossa tra Monaco di Baviera, Innsbruck e l'Italia. La tratta, lungo l'asse del Brennero, dovrebbe essere operativa da dicembre 2026 lungo l'asse del Brennero, come da progetto “EuroLink”. I convogli utilizzati sono i Frecciarossa 1000, già impiegati sulla rete italiana ad alta velocità. L'obiettivo del progetto è incrementare la velocità e la qualità del servizio ed estenderlo fino a collegare direttamente città come Berlino e Napoli. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita! Ecco i nuovi treni Circum. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Avviati test Frecciarossa tra Monaco e Italia: in futuro si potrà viaggiare da Berlino a Napoli in treno

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