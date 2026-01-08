Dentro il sistema PSL scale | il pericoloso metodo di valutazione dell' aspetto fisico Looksmaxxer che usano gli adolescenti su TikTok
Il sistema PSL Scale, diffuso tra gli adolescenti su TikTok, è un metodo di valutazione dell’aspetto fisico che assegna un punteggio da 1 a 10. Attraverso etichette e classifiche, questa pratica può influenzare l’autostima e generare insicurezze. È importante comprenderne i rischi e promuovere una percezione più equilibrata del valore personale, lontano da metriche superficiali e dannose.
Quanto sei attraente da 1 a 10? Il PSL Scale, popolare su TikTok tra i ragazzini, valuta la presunta attrattività con numeri ed etichette gerarchiche, creando insicurezze e rischi psicologici concreti. Gli esperti avvertono: genitori all’erta, la bellezza digitale non è innocua (anzi). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Big Mama, oltre il cambiamento fisico: la risposta ai commenti su TikTok
Leggi anche: Dopo “skibidiboppy” arriva “six-seven”: cosa vuol dire il meme Tiktok che spopola tra bambini e adolescenti
Dentro il sistema PSL scale: il pericoloso metodo di valutazione dell'aspetto fisico Looksmaxxer, che usano gli adolescenti su TikTok.
https://www.trnews.it/2025/12/14/a-cannole-la- simulazione-full-scale-per-testare-il-sistema- provinciale-di-emergenza/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.