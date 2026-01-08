Dentro il sistema PSL scale | il pericoloso metodo di valutazione dell' aspetto fisico Looksmaxxer che usano gli adolescenti su TikTok

Il sistema PSL Scale, diffuso tra gli adolescenti su TikTok, è un metodo di valutazione dell’aspetto fisico che assegna un punteggio da 1 a 10. Attraverso etichette e classifiche, questa pratica può influenzare l’autostima e generare insicurezze. È importante comprenderne i rischi e promuovere una percezione più equilibrata del valore personale, lontano da metriche superficiali e dannose.

