‘EPic | Elvis Presley in Concert’ | il trailer del docufilm sul re del rock

Il trailer di “EPic: Elvis Presley in Concert” mostra un ritorno in grande stile del re del rock. Il film arriverà a marzo nei cinema italiani e promette di riportare sul grande schermo le emozioni delle sue performance storiche. È un’occasione per rivivere il fascino di Elvis, con immagini e musica che faranno rivivere i suoi momenti più iconici.

Il re del rock sta per tornare in un docufilm elettrizzante. A marzo sul grande schermo arriva EPic: Elvis Presley in Concert. Cavalcheremo le scene del mondo dietro le spalle del più grande showman e cantante del panorama rock, Elvis Presley. Scopriamo le prime immagini ufficiali e il lavoro del team produttivo. Come nasce il docufilm?. Baz Luhrmann regala ai fan di Elvis Presley la possibilità di assistere ad un suo mirabile concerto. Entreremo nella dimensione più pura della musica rock and roll, seguendo direttamente i passi del suo più grande esempio. Come rilascia il regista questo film rappresenterà “l’evento cinematografico che riporta sul grande schermo l’energia e il carisma senza tempo di Elvis Presley attraverso alcune delle sue performance più iconiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘EPic: Elvis Presley in Concert’: il trailer del docufilm sul re del rock Approfondimenti su Elvis Presley Cinema, nelle sale dal 5 marzo ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’ Domani il film ‘EPiC: Elvis Presley in Concert’ arriva nelle sale italiane. Baz Luhrmann, il regista del biopic da incassi record, svela ‘Epic’ e mostra un Elvis inedito Baz Luhrmann, regista del celebre biopic di Elvis, presenta ‘Epic: Elvis Presley in Concert’, un nuovo progetto che offre un’inedita prospettiva sull’icona del rock. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Elvis Presley's Lost Las Vegas Residency Footage | EPiC: Elvis Presley in Concert Trailer Ultime notizie su Elvis Presley Argomenti discussi: Esce la colonna sonora del film EPIC: Elvis Presley in Concert; EPiC : Elvis Presley in Concert, il film musicale restaurato di Baz Luhrmann; Elvis Presley torna in sala dal 5 marzo con ‘EPiC’, film concerto curato da Baz Luhrmann; EPiC: Elvis Presley in Concert: ecco il trailer del film al cinema dal 5 marzo. Epic - Elvis Presley in Concert, il trailer ufficiale del film [HD]L'evento cinematografico che riporta sul grande schermo l’energia e il carisma senza tempo di Elvis Presley. Da giovedì 5 marzo al cinema. mymovies.it EPiC: Elvis Presley in Concert: ecco il trailer del film al cinema dal 5 marzoGrazie al lavoro svolto da Baz Luhrmann, si potrà provare l'emozione di assistere a un concerto del Re del rock and roll. Guardare il trailer di EPiC: Elvis Presley in Concert per credere. comingsoon.it Il 28 GENNAIO 1973 Il film "Elvis On Tour" viene premiato con il Golden Globe come "Miglior Documentario dell'anno 1972". Scopriamo insieme la giornata di oggi in ELVIS PRESLEY DAY BY DAY https://www.grazielvis.it/p/elvis-presley-day-by-day- - facebook.com facebook Scopri Elvis come mai visto prima. Con immagini inedite ritrovate dal candidato al Premio Oscar® Baz Luhrmann, EPiC: ELVIS PRESLEY IN CONCERT, dal 5 marzo al cinema. #EPiCIlFilm #Elvis #ElvisPresley #BazLuhrmann x.com

