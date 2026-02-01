Meloni in ospedale dai poliziotti feriti a Torino 29 agenti soccorsi | almeno due arresti dopo gli scontri

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino. In totale, 29 agenti sono finiti in ospedale, alcuni con ferite gravi. Sono stati fermati almeno due persone, accusate di aver partecipato agli scontri. La tensione tra manifestanti e forze dell’ordine resta alta, mentre la città cerca di riprendere la normalità.

Sono stati 29 gli agenti delle forze dell’ordine finiti in diversi ospedali torinesi dopo gli scontri di ieri durante la manifestazione pro Askatasuna. Uno è ancora sotto osservazione al CTO, mentre altri due sono ricoverati alle Molinette. Tra questi c’è Alessandro Calista, il 29enne del reparto mobile di Padova aggredito a martellate dai manifestanti. Oggi la premier Giorgia Meloni è arrivata all’ospedale Molinette per incontrare Calista e l’altro agente ricoverato, accompagnata dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. La visita è durata una decina di minuti, dopo cui la premier è andata via senza rilasciare dichiarazioni.🔗 Leggi su Open.online

Giorgia Meloni è arrivata a Torino per visitare gli agenti rimasti feriti durante gli scontri di ieri.

#Askatasuna- Torino || Giorgia Meloni si trova all'ospedale Molinette di Torino, dove visita l'agente di polizia ferito durante gli scontri di ieri.

