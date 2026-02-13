Aversa raccolta rifiuti a singhiozzo | convocato consiglio straordinario ma è polemica sull’orario

Aversa, cumuli di rifiuti si accumulano da giorni sul ciglio della strada e davanti alle abitazioni, mentre i cassonetti trasbordano di sacchetti, a causa di una raccolta che procede a singhiozzo. Il problema è nato dalla sospensione temporanea del servizio di smaltimento deciso dall’azienda incaricata, che ha causato una pressione crescente sui residenti. Nonostante la convocazione di un consiglio comunale straordinario per affrontare la questione, la discussione sull’orario di convocazione ha scatenato dure polemiche tra i cittadini e gli amministratori.

Cumuli di rifiuti sul ciglio della strada, davanti alle abitazioni, e cassonetti che trasbordano di sacchetti. Da giorni il servizio di raccolta della nettezza urbana funziona a singhiozzo ad Aversa, complice il passaggio di consegne tra la vecchia ditta, la Tekra, e la nuova società, la Risam, a seguito del fitto di ramo d'azienda. Una vicenda che nelle scorse settimane aveva spinto i lavoratori a scendere in piazza per chiedere maggiori garanzie per il futuro occupazionale. Un disservizio che sta creando non pochi disagi ai cittadini, con strade che in diversi punti appaiono come immondezzai.