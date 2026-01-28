Bare accatastate nel cimitero di Foggia | C' è il rischio di gravi conseguenze sanitarie

A Foggia, le bare sono state lasciate accatastate nel cimitero, creando preoccupazioni tra i cittadini. Il personale incaricato della manutenzione del verde si occupa anche dell’estrazione dei cadaveri, ma le bare non vengono smaltite subito e restano a lungo in quella zona. La situazione solleva dubbi sulla sicurezza sanitaria e sulla gestione dei rifiuti mortuari. I residenti chiedono risposte chiare e interventi immediati per evitare problemi più gravi.

Salve Foggiatoday, visto che c'è il personale assunti alla manutenzione del verde che si occupa dell'attività di estrazione dei cadaveri, perché le bare invece di essere immediatamente smaltite restano lì accatastate?Credo ci sia il rischio di gravi conseguenze sanitarie. Non è la stazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Una nuova legge nazionale sulla montagna sta suscitando forti polemiche.

