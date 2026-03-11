Autovelox non omologato sulla Briantea | il Giudice di Pace annulla la sanzione da 377 euro

Un giudice di pace ha annullato una multa di 377 euro per un autovelox non omologato installato sulla strada Briantea. La decisione riguarda il ritiro della sanzione e potrebbe avere ripercussioni nel modo in cui vengono gestiti i controlli di velocità nella zona. La vicenda si inserisce in un contesto di contestazioni riguardanti dispositivi di rilevamento della velocità non conformi alle norme.

Un verdetto che potrebbe diventare un importante precedente con un impatto dirompente per la viabilità locale. Con una sentenza pubblicata il 4 marzo, il Giudice di Pace del Tribunale di Bergamo Beatrice Bruno ha annullato una sanzione per eccesso di velocità rilevata con un autovelox sulla Briantea, ribadendo che le multe elevate con apparecchiature dotate di sola approvazione ma prive di omologazione ministeriale sono illegittime. La vicenda nasce nell’estate 2025 con una multa elevata dalla Polizia Locale Intercomunale di Bonate a un’automobilista mentre percorreva la Statale 342: avendo superato il limite di velocità consentito, aveva ricevuto una multa di 377 euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

