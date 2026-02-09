Autovelox mobili in Lombardia nella settimana olimpica | dove e quando saranno i controlli della velocità

La polizia stradale ha annunciato l’installazione di autovelox mobili in Lombardia durante la settimana olimpica. I controlli della velocità saranno più frequenti nelle zone più trafficate di Milano e dintorni, considerando l’arrivo di tanti visitatori e turisti. Le forze dell’ordine vogliono garantire la sicurezza sulle strade e prevenire incidenti durante i giorni di grande afflusso. I controlli partiranno nei prossimi giorni e si concentreranno soprattutto nelle aree più trafficate, in modo da scoraggiare e sanzionare chi supera i limiti di velocità.

Milano,9 febbraio 2026 – Giorni con potenzialmente più traffico data la concomitanza con i Giochi di Milano-Cortina 2026. Massima attenzione poi a i tratti ghiacciati, non solo in montagna, alla pioggia e alla nebbia annunciata dalle previsioni meteo ma soprattutto rispettate i limiti di velocità indipendentemente dalle condizioni meteo. Ecco dove saranno da lunedì 9 a domenica 16 febbraio su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi però che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

