Gli autovelox mobili in Lombardia sono strumenti utilizzati per il controllo della velocità su strade e autostrade. Le loro posizioni e orari di operatività variano in base alle esigenze delle forze dell’ordine e alle condizioni del traffico. È importante rispettare i limiti di velocità, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse come ghiaccio e nebbia, per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Milano, 20 gennaio 2026 – Attenti ai tratti ghiacciati, non solo in montagna, e alla nebbia ma soprattutto rispettate i limiti di velocità in soprattutto viste le previsioni meteo per i prossimi giorni. Ecco dove saranno da martedì 20 gennaio 2026 a domenica 25 lsu strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Milano, Sala: "Troppi incidenti in bici, chiederò autovelox a Salvini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia: ecco dove e quando sono i controlli della velocità su strade e autostrade

Autovelox mobili in Lombardia a Capodanno: ecco i controlli della velocità su strade e autostradeIn Lombardia, durante il periodo di Capodanno, sono previsti controlli con autovelox mobili su strade e autostrade.

Leggi anche: Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono i controlli nelle strade e autostrade. Le postazioni fisse omologate

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Gli autovelox in provincia di Varese e in Lombardia fino a domenica 25 gennaio; Mappa Autovelox e tutor 2026: dove sono?.

Autovelox mobili in Lombardia: ecco dove e quando sono i controlli della velocità su strade e autostrade - Milano, 20 gennaio 2026 – Attenti ai tratti ghiacciati, non solo in montagna, e alla nebbia ma soprattutto rispettate i limiti di velocità in soprattutto viste le previsioni meteo per i prossimi ... ilgiorno.it

Autovelox mobili: i controlli della Polizia Stradale in Lombardia - La Polizia Stradale ricorda che la presenza degli autovelox mobili ha finalità principalmente preventive e di tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il rispetto dei limiti di ... laprovinciadivarese.it

Roma estende la Zona 30 nella ZTL: ci saranno gli autovelox mobili - facebook.com facebook

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #12gennaio a domenica #18gennaio Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com