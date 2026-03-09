Autostrade A18 e A20 gli autovelox della polizia stradale fino al 15 marzo ecco dove

Da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2026, la Polizia Stradale di Messina effettua controlli sugli autovelox lungo le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. I controlli si concentrano sui tratti più frequentemente coinvolti in incidenti e prevedono l’utilizzo di apparecchiature di rilevamento della velocità. La presenza di autovelox sarà evidente in diverse zone di queste autostrade fino al 15 marzo.

La settimana prevede verifiche su tutte le tratte principali tra Messina, Catania e Palermo, con attenzione a mezzi commerciali e autobus, per garantire sicurezza e rispetto dei limiti Da lunedì 9 a domenica 15 marzo 2026 la Polizia Stradale di Messina intensifica i controlli sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente soggetti a incidenti. Secondo il calendario comunicato, le verifiche saranno effettuate nei giorni 9, 11, 12, 14 e 15 marzo, alternando le tratte e coprendo entrambi i sensi di marcia. L’obiettivo dei servizi è sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e ridurre il rischio di incidenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

Polizia Stradale, la mappa dei controlli: i tratti autostradali su A18 e A20 sotto monitoraggioDa lunedì 23 febbraio a domenica 1 marzo, controlli elettronici su tratti a maggiore rischio incidenti.

Autostrade, ancora chiusure sulla A20 Messina-Palermo per i lavori di potatura: ecco dove e quandoIl Cas ricorda le limitazioni notturne tra Barcellona e Messina, con rampe chiuse e limiti di velocità per garantire sicurezza durante gli interventi...

Tutti gli aggiornamenti su Autostrade A18 e A20 gli autovelox...

Temi più discussi: Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 2 all’8 marzo; Nuovi controlli della Polizia stradale, monitoraggio lungo le autostrade; Messina, ispezioni sulle autostrade del Cas: sotto osservazione 700 tra ponti, viadotti e cavalcavia; Autostrada Prudente, Cas e Polizia Stradale a confronto con gli studenti di Patti CLICCA PER IL VIDEO.

Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 9 al 15 marzoLa Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli programmati sulla rete autostradale della provincia per il monitoraggio del rispetto dei limiti di velocità. L’iniziativa ... canalesicilia.it

Messina, controlli di velocità su A18 e A20: il calendario della Polizia Stradale dal 9 al 15 marzoLa Polizia Stradale di Messina rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l ... strettoweb.com

Fortissime raffiche di vento e pioggia, autostrada A18 tra Giarre e Messina chiusa e poi riaperta La tempesta extra tropicale si sta abbattendo sulla Sicilia orientale. Il Consorzio autostrade dopo le 7 ha interdetto la circolazione per circa un'ora Leggi l’articolo c - facebook.com facebook