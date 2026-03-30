autostrade chiude il casello di valmontone per lavori tutte le informazioni

Per lavori di manutenzione su un cavalcavia che attraversa l'autostrada, il casello di Valmontone sarà temporaneamente chiuso. La chiusura riguarda l'A1 Milano-Napoli e riguarda una tratta situata a sud di Roma. La chiusura è stata comunicata da Autostrade per l'Italia ed è finalizzata a permettere lo svolgimento sicuro degli interventi di manutenzione. La situazione potrebbe influenzare la viabilità nella zona fino al completamento dei lavori.

Ci saranno interventi di manutenzione a un cavalcavia in programma tra la serata di martedì 31 marzo e l'alba di mercoledì 1 aprile Nuove modifiche alla viabilità autostradale nel territorio a sud di Roma. Autostrade per l'Italia ha comunicato una temporanea chiusura lungo l'A1 Milano-Napoli, resasi necessaria per consentire il regolare svolgimento di alcuni lavori di manutenzione su un cavalcavia che sovrasta il tracciato. Per limitare al minimo i fisiologici disagi al traffico, le delicate operazioni tecniche sono state programmate in fascia esclusivamente notturna. Il provvedimento riguarderà la stazione autostradale di Valmontone, che sarà parzialmente interdetta al traffico secondo il seguente cronoprogramma: Dalle ore 22:00 di martedì 31 marzo, fino alle ore 05:00 di mercoledì 1 aprile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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