Autostrada A1 | trattro Firenze sud-Incisa riaperte al traffico due corsie per senso di marcia

Alle 14:30 di oggi, 5 marzo 2026, sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze sud e Incisa sono state riaperte al traffico due corsie per senso di marcia, dopo il completamento delle operazioni di ripristino a seguito di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’autovettura. La strada era rimasta temporaneamente chiusa per consentire i lavori di rimozione e messa in sicurezza.

Al momento il traffico scorre su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano code per traffico intenso sia verso Firenze che verso Roma.

Autostrada A1, incidente tra Firenze sud e Incisa: tir invade carreggiata opposta. Traffico bloccatoRIGNANO SULL'ARNO (FIRENZE) – Mattinata di disagi oggi, 16 febbraio 2016, sul tratto fiorentino dell'autostrada A1.

