Autostrada Palermo-Catania sul viadotto Cinque Archi doppio senso di marcia per 10 mesi

A partire da lunedì 12 gennaio, sulla A19 Palermo-Catania, sarà attivo un doppio senso di marcia sul viadotto Cinque Archi, al km 95,700, per consentire i lavori di risanamento strutturale e adeguamento delle barriere di sicurezza. La durata stimata degli interventi è di circa 10 mesi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle eventuali variazioni del traffico.

A partire da lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori di risanamento strutturale e adeguamento delle barriere metalliche di sicurezza del viadotto Cinque Archi, sito al chilometro 95,700 dell'autostrada A19 Palermo-Catania. Gli interventi termineranno il 15 novembre e riguarderanno solo la.

