Autostrada A1 | stazione Barberino di Mugello chiusa una notte

Nella notte, la stazione di servizio sulla A1 tra Firenze e Bologna è stata chiusa sia in entrata verso Firenze che in uscita per chi proviene da Firenze e Bologna. La chiusura, comunicata tramite avvisi ufficiali, ha interessato le corsie di accesso e di uscita della stazione di Barberino di Mugello. La riapertura è prevista in giornata.

In alternativa si consiglia: in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Firenze: Calenzano, sulla stessa A1; in uscita per chi proviene da Bologna: Firenzuola, sulla A1 Direttissima. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione Barberino di Mugello chiusa una notte Articoli correlati Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Calenzano Sesto-Barberino di MugelloIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e... Leggi anche: Autostrada A1: stazione di Valdichiana chiusa per una notte Altri aggiornamenti su Autostrada A1 stazione Barberino di... Argomenti discussi: A1 e A11, tratti chiusi per lavori in notturna. Autostrada A1: muore a Barberino di Mugello, nell’auto che sbanda dopo la galleria e viene travolta da due TirIncidente mortale nella notte fra 25 e il 26 marzo 2026, sull'autostrada A1 a Barberino di Mugello. A perdere la vita un uomo di 48 anni ... firenzepost.it A1, incidente nella notte: un morto e un feritoI vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino di Mugello, sono intervenuti stanotte, giovedì 26 marzo, intorno alle 00:25 nel comune di Barberino di Mugello, sul tratto ... 055firenze.it