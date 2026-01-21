Dalle 22:00 di sabato 24 gennaio alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sull'autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiuso il tratto tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, in direzione Bologna. La chiusura si rende necessaria per consentire lavori preparatori all'ampliamento della tratta. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di consultare aggiornamenti sul traffico prima di partire.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Autostrada A1: chiuso per una notte tratto Calenzano Sesto-Barberino di Mugello

Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una nottePer consentire lavori di manutenzione, la tratta dell'autostrada A1 tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino sarà chiusa per una notte.

Leggi anche: Autostrada A1: chiusura notturna del tratto Calenzano Sesto- Barberino di Mugello

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Autostrada A1 chiusa per due notti tra Chiusi e Fabro: ecco quando e come aggirare lo stop; AUTOSTRADA A1: CHIUSO CASELLO MODENA NORD PER QUATTRO NOTTI; Autostrada A1, chiudono per lavori alcune uscite: date, orari, tratti interessati, percorsi alternativi; Autostrada A1, chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa: ecco i percorsi alternativi.

AUTOSTRADA A1: CHIUSO CASELLO MODENA NORD PER QUATTRO NOTTICasello di Modena Nord chiuso in entrata per quattro notti per consentire il proseguimento delle attività di potenziamento e ammodernamento del cavalcavia sulla SS9 Via Emilia. Le chiusure, dal domani ... tvqui.it

Neve in autostrada: A1 bloccata e chiuso il casello di Firenze NordNeve inToscana: disagi alla viabilità in autostrada: A1 bloccata. Necessaria la chiusura del casello di Firenze Nord ... meteo.it

#Autostrada #A1, casello di #Modena Nord chiuso per 4 notti in entrata x.com

Incidente sul raccordo autostradale, coinvolti tre mezzi pesanti: è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est. L’articolo completo nel primo commento facebook