Auto in sosta prende fuoco per strada in centro a Bollate

Questa mattina, nel centro di Bollate, un'auto parcheggiata si è incendiata in via Fratellanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati danni a persone, ma l’incendio ha causato disagi alla circolazione nel centro cittadino. La polizia ha avviato le verifiche per accertare le cause dell’incendio.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Quintali di droga dal Marocco a Milano passando dalla Spagna, la Guardia di Finanza arresta. Ieri pomeriggio, in via Binda a Como, è andata in scena una storia che mescola. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Auto in sosta prende fuoco per strada in centro a Bollate Articoli correlati Leggi anche: Auto prende fuoco in strada a Monza Arezzo, auto esce di strada e prende fuoco: morto un 71enneUn tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Arezzo nella mattinata di oggi, con la morte di un uomo di 71 anni. Una raccolta di contenuti su Auto in sosta prende fuoco per strada... Temi più discussi: Auto in fiamme nel parcheggio, conducente prova a spegnere il fuoco, poi fugge di corsa (Foto); Gli chiedono i documenti, prende a pugni e gomitate gli agenti: denunciato 23enne a Monza; Via Tor Pisana, cade il muro della stazione e il nuovo parcheggio prende forma: fine lavori entro luglio; SI ALLARGANO LE POLEMICHE SUL PARCO GIOCHI DI TROBASO. Auto in sosta prende fuoco per strada in centro a BollateAuto in sosta prende fuoco per strada in centro a Bollate. Grande movimento questa mattina nel pieno centro di Bollate a causa di un incendio che si è ... ilnotiziario.net Auto in sosta prende fuoco. Paura vicino alla scuola San VitoMomenti di tensione nel primo pomeriggio di ieri a Recanati, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme nel piazzale di vicolo Verzelli, in pieno centro storico e a breve ... ilrestodelcarlino.it Uno scuolabus e un'auto si sono scontrati a Trivolzio, comune a pochi chilometri da Pavia. Nell'incidente sono rimasti feriti i conducenti dei due mezzi. Lievi conseguenze per i dieci bambini che viaggiavano sullo scuolabus. #ANSA x.com Hai ricevuto una cartella esattoriale per il bollo auto Attenzione: in molti casi può essere annullata per prescrizione o errori di notifica. Il bollo auto infatti si prescrive generalmente in 3 anni, ma spesso vengono richiesti pagamenti anche dopo questo termi - facebook.com facebook