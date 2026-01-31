Auto prende fuoco in strada a Monza

Un'auto ha preso fuoco questa mattina in via Lodovico Pavoni a Monza. Poco prima delle 10, alle 9:45, i residenti hanno visto le fiamme uscire dal veicolo e hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati rapidamente e hanno spento il rogo, evitando che le fiamme si estendessero agli altri veicoli vicini. Non ci sono stati feriti, ma l’auto è andata completamente distrutta. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa abbia provocato l’incendio.

