Una donna a Roma ha raccontato di essere stata minacciata con un’accetta mentre si trovava in via Nomentana. Secondo la sua testimonianza, dopo aver acquistato sigarette in un bar, l’uomo le si è avvicinato, ha tentato di colpirla e l’ha spinta sul sedile del passeggero della vettura. L’aggressore ha poi cercato di salire a bordo, ma due passanti sono intervenuti e lo hanno fatto scappare.

“Mi sono fermata al bar in via Nomentana per comprare le sigarette, quando sono risalita in macchina un uomo mi ha aggredita con un’accetta: ha tentato di colpirmi, mi ha spinta sul sedile del passeggero e voleva partire con me a bordo. Se non fossero intervenuti due passanti, non so cosa mi sarebbe successo”. A parlare, raggiunta da Repubblica, è Francesca, una libera professionista 64enne, che mercoledì alle 21.30 è stata aggredita da uno sconosciuto davanti al White Cafe in via Nomentana, tra i quartieri Montesacro e Talenti, a Roma. La donna è stata poi salvata da due passanti, un uomo e una donna, che, notando la scena, sono intervenuti e hanno messo in fuga l’aggressore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donna minacciata con un’accetta a Roma: l’aggressore prova a salire sulla sua auto, due passanti lo mettono in fuga

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