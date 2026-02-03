Un uomo è stato aggredito da alcuni passanti subito dopo aver rimproverato la figlia in auto. Mentre parlava con la bambina, una donna ha iniziato a urlare che stava picchiando una ragazzina. La situazione è degenerata in pochi secondi, con qualcuno che ha preso a calci e pugni il padre, che è finito per strada sotto gli attacchi di diversi passanti. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire cosa sia realmente successo.

Viareggio, 3 febbraio 2026 – Un papà preso a calci e pugni appena fuori dal circuito del Carnevale. Tutto per un equivoco: mentre rimproverava la figlia dentro l’auto, una donna ha iniziato a gridare che «stava picchiando una ragazzina ». E si è scatenato il pandemonio con persone accorse a malmenare l’«orco». Una vicenda paradossale che finirà con una denuncia visto che l’uomo – un 58enne di Forte dei Marmi – si è già rivolto all’avvocato James Popper allo scopo di individuare gli autori di quell’aggressione ingiustificata che l’ha costretto alle cure del pronto soccorso. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio quando il padre è tornato in auto a prendere la figlia quattordicenne che era al Carnevale con le amiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rimprovera la figlia in auto, papà preso a calci e pugni dai passanti: “Una signora si è messa a urlare che picchiavo una bambina”

Approfondimenti su Viareggio Carnevale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Viareggio Carnevale

Argomenti discussi: Rimprovera la figlia in auto, papà preso a calci e pugni dai passanti: Una signora si è messa a urlare che picchiavo una bambina; Enrica Bonaccorti, come sta: Ho ripreso la chemioterapia; Enrica Bonaccorti: Speravo di stare meglio, invece ho ripreso la chemio. Al mio funerale non voglio fiori; Enrica Bonaccorti a Verissimo: Le cure contro il tumore non sono andate bene, ho ripreso la chemioterapia.

Rimprovera la figlia in auto, papà preso a calci e pugni dai passanti: Una signora si è messa a urlare che picchiavo una bambinaUn assurdo equivoco a Viareggio. L’uomo, 58enne di Forte dei Marmi, era andato a riprendere la figlia adolescente al Carnevale: L’ho sgridata perché era senza occhiali, ha una patologia alla vista. U ... lanazione.it

Malattia Enrica Bonaccorti: Ho iniziato la chemio, mia figlia mi rimproveraMalattia Enrica Bonaccorti a Verissimo: La mia battaglia con il tumore La conduttrice Enrica ... msn.com

Vangelo di domani/Gesù risuscita la figlia di Giairo Link per scaricare il pdf: https://www.religiocando.it/ANNO_SCOLASTICO_2025-2026/schede/figlia_di_giairo.html Link per la soluzione: https://www.religiocando.it/religiochiamo_16-17/risurrezione_della_figl - facebook.com facebook