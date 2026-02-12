Questa mattina, un albero si è schiantato in viale Umberto Tupini, nella zona Eur di Roma. Il crollo ha danneggiato tre auto che erano parcheggiate lì. La città sta ancora affrontando le conseguenze di un maltempo intenso. Nessuno sembra essersi fatto male, ma i residenti sono rimasti sorpresi dalla violenza del vento e della pioggia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia per mettere in sicurezza la zona.

Un grande albero è caduto nella zona Eur di Roma, causando danni a tre auto in sosta. Il crollo si è verificato questa mattina, intorno alle 10, in viale Umberto Tupini, mentre la città si trova ad affrontare condizioni di maltempo avverse. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita in questo incidente. Intervento della Polizia Locale. Immediatamente dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Eur della polizia locale di Roma. Gli agenti hanno gestito la viabilità, istituendo un senso unico alternato per garantire la sicurezza degli automobilisti e facilitare le operazioni di rimozione dell’albero caduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: cade albero in zona Eur a Roma, danneggiate tre auto in sosta

Approfondimenti su Eur Roma

Questa mattina, un grande albero è caduto all’Eur, danneggiando tre auto.

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Eur Roma

Argomenti discussi: Maltempo, a Roma e provincia notte di pioggia intensa. Alberi caduti e allagamenti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco; Attimi di paura: albero crolla su un'auto; Maltempo, frane e alberi caduti in provincia di Genova e di Savona; Maltempo, albero cade su auto nel Vibonese: un ferito.

Maltempo, albero cade su un'auto in transitoNel Vibonese sulla SS 18 in direzione Serra San Bruno un grosso tronco si è abbattuto su un veicolo, il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale ... rainews.it

Maltempo nel Vibonese, albero cade su un’auto: un ferito a Serra San BrunoUna persona è rimasta ferita ieri sera dopo che un albero, a causa del maltempo, è caduto sull'auto sulla quale viaggiava. L'incidente è avvenuto strada Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro, nel te ... reggiotv.it

Maltempo a Roma: albero cade all'Eur e distrugge tre auto ift.tt/dojWnmg x.com

Calabria: albero cade su un’auto per il maltempo, ferito il conducente https://www.rivieraweb.it/p=73453 - facebook.com facebook