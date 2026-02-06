La Mercedes-Benz GLB elettrica a sette posti apre le prenotazioni a Hong Kong. L’auto arriverà nel secondo trimestre del 2026 e sarà disponibile in due versioni: con trazione posteriore e con quattro ruote motrici. I clienti possono già prenotarla, mentre l’azienda si prepara a lanciare il modello sul mercato asiatico.

la nuova mercedes?benz glb elettrica a sette posti arriva a hong kong con apertura alle prenotazioni e propone due varianti: una configurazione a trazione posteriore e una versione a quattro ruote motrici. l’offerta si distingue per una piattaforma ad alta efficienza, autonomia notevole e contenuti moderni destinati a un pubblico familiare. le indicazioni segnalate includono disponibilità, prestazioni, ruolo di spazio interno e dotazioni, con riferimenti ai dati europei. glb elettrica a 7 posti: disponibilità e specifiche a hong kong. la versione per il mercato di hong kong è disponibile in due modelli: una glb250+ a trazione posteriore e una glb350 4matic a quattro ruote motrici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Mercedes-benz glb elettrica 7 posti prenotazioni aperte a hong kong in arrivo nel secondo trimestre 2026

