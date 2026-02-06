Mercedes-benz glb elettrica 7 posti prenotazioni aperte a hong kong in arrivo nel secondo trimestre 2026

Da mondoandroid.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Mercedes-Benz GLB elettrica a sette posti apre le prenotazioni a Hong Kong. L’auto arriverà nel secondo trimestre del 2026 e sarà disponibile in due versioni: con trazione posteriore e con quattro ruote motrici. I clienti possono già prenotarla, mentre l’azienda si prepara a lanciare il modello sul mercato asiatico.

la nuova mercedes?benz glb elettrica a sette posti arriva a hong kong con apertura alle prenotazioni e propone due varianti: una configurazione a trazione posteriore e una versione a quattro ruote motrici. l’offerta si distingue per una piattaforma ad alta efficienza, autonomia notevole e contenuti moderni destinati a un pubblico familiare. le indicazioni segnalate includono disponibilità, prestazioni, ruolo di spazio interno e dotazioni, con riferimenti ai dati europei. glb elettrica a 7 posti: disponibilità e specifiche a hong kong. la versione per il mercato di hong kong è disponibile in due modelli: una glb250+ a trazione posteriore e una glb350 4matic a quattro ruote motrici. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

mercedes benz glb elettrica 7 posti prenotazioni aperte a hong kong in arrivo nel secondo trimestre 2026

© Mondoandroid.com - Mercedes-benz glb elettrica 7 posti prenotazioni aperte a hong kong in arrivo nel secondo trimestre 2026

Approfondimenti su Mercedes Benz Glb

La nuova Mercedes-Benz GLB

Nuova Mercedes-Benz GLB, libertà, spazio e versatilità full electric

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mercedes Benz Glb

Argomenti discussi: Mercedes-Benz chiude il 2025 in crescita: record per AMG e G-Class; Welcome Home con il nuovo Mercedes-Benz Marco Polo; Auto in arrivo a febbraio 2026, tra tante Phev ed elettriche spunta una diesel premium | Pagina 3 di 3; Mercedes-Benz Classe S: aggiornamento di gamma, versioni, motorizzazioni ibride e prezzi.

A Kecskemét (Ungheria), Mercedes-Benz ha avviato la produzione di serie della nuova GLBLa nuova GLB elettrica è il terzo modello della nuova gamma Mercedes basata sull’architettura MMA. hdmotori.it

Svelate le immagini della nuova Mercedes-Benz GLB elettrica: il test col ghiaccio e temperature fino -40°CMercedes-Benz si avvicina all’appuntamento dell’8 dicembre con un modello molto atteso, la nuova GLB completamente elettrica, destinata a prendere il posto della EQB ormai in fase di ritiro dal ... greenme.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.