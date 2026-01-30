Colleferro Minerva Ambiente | raddoppiato il capitale sociale L’assemblea dei soci porta da 79mila a 200mila il capitale dell’azienda

Dopo cinque anni di attività, Minerva Ambiente di Colleferro raddoppia il capitale sociale. L’assemblea dei soci ha approvato un aumento da 79 mila a 200 mila euro, segnando un passo deciso per la crescita dell’azienda pubblica.

COLLEFERRO – Dopo cinque anni di attività, l'azienda pubblica Minerva Ambiente, con sede a Colleferro, fa un importante passo verso

