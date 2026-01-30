Colleferro Minerva Ambiente | raddoppiato il capitale sociale L’assemblea dei soci porta da 79mila a 200mila il capitale dell’azienda
Dopo cinque anni di attività, Minerva Ambiente di Colleferro raddoppia il capitale sociale. L’assemblea dei soci ha approvato un aumento da 79 mila a 200 mila euro, segnando un passo deciso per la crescita dell’azienda pubblica.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Dopo cinque anni di attività, l’azienda pubblica Minerva Ambiente, con sede a Colleferro, fa un importante passo verso L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Approfondimenti su Minerva Ambiente
Fondazione Ampioraggio fa tappa a Colleferro: dal 27 al 29 novembre l’Assemblea dei Soci
Porta Sant’Andrea: giovedì 29 gennaio l’assemblea ordinaria dei soci
Il Quartiere di Porta Sant’Andrea ha convocato l’assemblea ordinaria dei soci, prevista per giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 20.
Ultime notizie su Minerva Ambiente
Argomenti discussi: Minerva Ambiente: raddoppiato il capitale socialeL’assemblea dei soci porta da 79mila a 200mila il capitale dell’azienda; Novità a Colleferro: Art exhibition al mercato coperto.
: ` L'Assemblea dei Soci aumenta da 79mila a 200mila il capitale sociale dell'azienda. Dopo cinque anni di crescita continua, Minerva Ambiente con sede a Colleferro compie facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.